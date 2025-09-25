İsrail Yine Yemen'i Vurdu! 'Husilerin Kalbine Saldırı'

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana'ya yeniden saldırı düzenledi. Saldırının, Husi liderlerine, komuta merkezlerine ve Husi silah depolarına yönelik gerçekleştirildiği uluslararası basında yer aldı.

İsrail Yine Yemen'i Vurdu! 'Husilerin Kalbine Saldırı'
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail ordusu, dünkü saldırısının ardından bugün yeniden Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Patlama sesleri duyulan Sana'da, İsrail ordusu tarafından 15'ten fazla hava saldırısı gerçekleştiği belirtildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre, İsrail'in Husi liderlerine, komuta merkezlerine ve Husi silah depolarına yönelik saldırı düzenlediği ifade edildi. İsrail basını da saldırının, Husilerin lideri Abdülmelik Bedreddîn El-Husi'nin haftalık konuşmasını yaparken gerçekleştirildiğini iddia etti.

İsrail'den Yemen'e saldırı

Yemen medyası El Mesire ise Husi liderinin haftalık konuşmasının yayınlanmasına kısa bir süre kala saldırının gerçekleştiğini yazdı.

İSRAİLLİ BAKANDAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Geçiş Paketi Harekatı kapsamında, Sana'da Husiler'in birçok hedefine güçlü bir darbe indirdik. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetler, Husi Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir kamp da dahil olmak üzere birçok askeri kampa saldırarak onlarca Husi'yi etkisiz hale getirdi ve İHA ve silah depolarını imha etti. Dün söz verdiğim gibi, bize zarar veren, yedi kat zarar görecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in saldırısı, Husiler'in İsrail'in güneyindeki Eylat kentine düzenlediği İHA saldırısının ardından gerçekleşti. Husiler'in dün düzenlediği saldırıda, 3'ü ağır 50 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: DHA

İsrail Yemen
