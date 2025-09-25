Gazze'de 24 Saatte 83 Kişi Öldürüldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kayıpları her geçen gün artıyor. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 65 bini geçti.

Gazze'de 24 Saatte 83 Kişi Öldürüldü
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 502’ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirdiğini, 216 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 18 Mart’tan bu yana ateşkese rağmen devam eden saldırılarda 12 bin 939 Filistinlinin öldüğü, 55 bin 335 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında düzenlenen sistematik saldırılarda 2 bin 538 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 bin 581 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Kaynak: AA

