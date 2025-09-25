Saldırı Altındaki Sumud Filosu Gazze İçin Yola Devam Ediyor: İspanya ile İtalya'dan Dev Adım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırdığı ve hem katliam hem de açlık ablukası altına aldığı Gazze'deki ambargosunu kırmak ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını sağlamak için Akdeniz'e açılan 50'den fazla teknenin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, tüm saldırılara rağmen mücadeleye devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler Alicia Armesto ve Alejandra Martinez, Gazze'ye doğru seyahat halindeki teknelerden açıklama yaptı. Alejandra Martinez, filodaki herkesin moralinin yüksek olduğunu belirterek "Taahhüdümüz ve insani hedefimizi yerine getirmekte kararlıyız" dedi. Martinez, amaçlarının Gazze'de yaşayan Filistinliler için bir insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in 18 yılı aşkın süredir Filistin halkı ve Gazze üzerinde sürdürdüğü suç teşkil eden ablukayı kırmak olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu

'MİSYONUMUZ YASAL VE BARIŞÇIL'

Şu anda Akdeniz'de seyahat halinde olan filoya 23 Eylül gecesi İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını hatırlatan aktivist Martinez "İlk saldırı 8-9 Eylül sabahı Tunus'ta olmuştu. Bu seferki şimdiye kadarki en güçlü ve ciddi saldırıydı. Gece saat 11 civarında başladı. 15'ten fazla İHA gördük ve saat 12'ye doğru da patlamalar duyuldu. En azından bir teknede kimyasal saldırı tespit ettik. Bu saldırıların amacı, filo üyeleri arasında korku yaratmak, psikolojik bir savaş başlatıp, bu misyondaki taahhütlerimizi yerine getirmeden geri dönmemizi sağlamak ve yelkenli türünde küçük tekneleri hedef alıp, onların yelkenlerine zarar verip yola devam etmelerini engellemek" diye konuştu.

Martinez, her durumda insani misyonlarına ve Gazze'ye doğru yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, filodaki herkesin İsrail'in bu tip saldırıları karşısında büyük bir titizlik ve sorumlulukla hareket ettiğini, olası yaralı, ölü veya tekne batma durumlarında neler yapılması gerektiğini öngören protokolü çok hızlı bir şekilde yerine getirdiğini dile getirdi.

Aktivist Martinez, "Bizim misyonumuz yasal, tamamen barışçıl ve sadece insani yardımların ulaşması için Gazze sahillerine varmayı hedefliyor. Çünkü İsrail bir soykırım işliyor ve Filistin halkına karşı aynı zamanda bir savaş aracı olarak açlığı kullanıyor" açıklamasında bulundu.

'ULUSLARARASI TOPLUM SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR'

İsrail'e karşı şimdiye kadar yeterli tepkiyi vermediği gerekçesiyle uluslararası toplumu da eleştiren Martinez, "Şimdiye kadar ki boş açıklamalardan, ilk önce soykırımı durdurmak sonrasında bu filoyu korumak için gerçek bir eyleme kalkışmaktansa sadece Filistin Devleti'ni tanıyan deklarasyonlardan artık bıktığımızı uluslararası topluma söylemek istiyorum" dedi.

Hükümetlerin öncelikli olarak İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı soykırımı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyleyen aktivist, "Eğer bunu yapmazlarsa soykırımcı İsrail Devleti, şimdiye kadar olduğu gibi şiddetini artırmasını sağlayan tüm dokunulmazlığa sahip olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Alejandra Martinez, "Uluslararası toplum, hükümetler, filoya yapılan bu son saldırıyı güçlü bir şekilde kınamazsa yarın daha kötü olacak. Ölüler için yas tutmak zorunda kalacağız ve bu sadece soykırımcı İsrail'in sorumluluğu olmayacak, aynı zamanda uluslararası toplumun da sorumluluğu olacaktır. Çünkü İsrail'in insanlığa ve uluslararası hukuka karşı suçlarını işlemesine müsaade ederek, uluslararası sularda teknelere saldırmasına göz yumarak suç ortaklığı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

BURAYA SAVAŞMAYA GELMEDİK'

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan diğer bir aktivist Alicia Armesto da "İsrail'in olası bir müdahalesine karşı hazırlıklıyız. Bu müdahalenin gerçekleşebileceği konusunda çok net bir görüşe sahibiz ve kendimizi bu gerçeğe karşı sürekli hazır tutuyoruz" dedi.

Filoda 44 farklı ülkeden vatandaşların olduğunu ve barışçıl bir misyon olduklarının altını çizen Armesto, İsrail'in olası bir askeri müdahalesine karşı yapacaklarını "Tepkimiz, şiddeti azaltmak, şiddet yanlısı olmadığımızı açıkça belirtmek, bu misyonun çok barışçıl olduğunu göstermek olacak. Aynı zamanda İsrailli askerlerin barışçıl bir misyonda olan barışçıl kişilere karşı nasıl davranacaklarına alışık olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Onlar sadece adam öldürmeye alışıklar. Bizim ilk yapacağımız tepki gerginliği azaltmak, her zaman barışçıl olduğumuzu göstermek olacaktır. Biz buraya savaşmaya gelmedik çok basit bir şekilde insani yardım koridorunun açılmasını istiyoruz. Hepimiz özgür, hayatta ve sağlıklı bir şekilde tekrar evimize dönmeye çalışacağız" sözleriyle anlattı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto

İSPANYA VE İTALYA GEMİ YOLLADI

Diğer yandan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu. Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu belirten Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de geçtiğimiz gün Sumud Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan bir askeri geminin yola çıkacağını açıklamıştı.

FİLODAKİ TÜRK VATANDAŞINDAN ÇAĞRI

Filoda bulunan Türk vatandaşlarından Ömer Faruk Narlı da bulunduğu tekneden seslendi. Narlı, dünyanın çeşitli yerlerinden destek yağmaya devam ettiğini belirterek "Biliyorsunuz, askeri ve siyasi olarak. Burada tabii ki Türkiye'mizin de üzerine düşen tarihi vazifeyi yapmasını bekliyoruz, Sumud Filosu katılımcıları olarak. Çünkü tarih bunları yazacak. Burada Türkiye'mizin üstünde çok büyük bir tarihi sorumluluk var. Bunu asla görmezden gelemeyiz. Türkiye'miz bu tarihi sorumluluğu yerine getirecek adımlar atmak zorundadır. Bu bir mecburiyet. Bu konuda gerekli adımların atılması en büyük arzumuz. Çünkü biz Türkiye'mizi de bu misyonun içinde bir parça olarak temsil ediyoruz burada" dedi.

"Türkiye’den koruma bekleyip beklemedikleri" sorusuna Narlı, "Elbette bu filodaki Türk vatandaşları olarak, Türk yetkililerden koruma talep ediyoruz. İspanya ya da diğer devletlerin donanmaları kendi vatandaşlarını koruma taahhüdünde bulunurken, Türk yetkililerin kendi vatandaşlarını korumaması ağırımıza gidiyor. Türk yetkililer, söylem ve eylem birliğini sağlamalı. İnsani yardım filosundaki Türk vatandaşlarını korumalı. Bunu talep etmek Türk vatandaşları olarak en tabii hakkımız" diye yanıtı verdi.

Kaynak: AA-ANKA