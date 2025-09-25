İtalya'da Turistlerin Köpekleri İçin Flaş Karar! Vergi Ödeyecekler

İtalya’nın Bolzano kentinde 2026'dan itibaren turistlere yönelik yeni bir uygulama başlıyor. Buna göre, turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 euro vergi uygulanacak.

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kentinde 2026 yılından itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için önemli bir karar alındı. Karara göre, turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 euro vergi uygulanacak.

Alınan kararla, ‘aşırı turizm’in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi. Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 avro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.

'TEK KİRLİLİK KÖPEK ATIKLARI'

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, yeni uygulamaya ilişkin açıklamasında, “Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

