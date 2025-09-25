Trump, Biden'ın Yerine 'Otopen' Fotoğrafı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda yeni bir “Başkanlık Şöhret Yolu” oluşturdu. Altın çerçeveler içinde siyah-beyaz başkan portrelerinin yer aldığı bölümde, eski Başkan Joe Biden’a ayrılan kısımda ise dikkat çeken bir detay bulundu. Biden’ın portresi yerine bir “otomatik imza cihazı” (otopen) fotoğrafı sergilendi.

Biden’ın portresi yerine bir “otomatik imza cihazı” fotoğrafı sergilendi

Paylaşılan videoda Biden için ayrılan çerçevede portre olmaması tartışma yaratırken, Trump’ın daha önceki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Trump, Biden’ın karar alma süreçlerinde “bilişsel gerileme” yaşadığını iddia etmiş, birçok kararın otopen aracılığıyla imzalandığını öne sürmüştü. Hatta bu konuda resmi soruşturma başlatılmasını da talep etmişti.

BIDEN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Biden ise Trump’ın sözlerine sert şekilde yanıt vermişti. Kararların kendi iradesiyle alındığını vurgulayan Biden, “Başkanlık sürecimdeki kararları ben aldım. Affetmeler, yürütme emirleri, yasalar ve bildiriler bana ait kararlardır. Aksi yöndeki her iddia saçma ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA