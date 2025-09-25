Trump, Biden'ın Yerine 'Otopen' Fotoğrafı Koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da “Başkanlık Şöhret Yolu”nu tanıttı. Joe Biden’a ayrılan bölümde portre yerine otomatik imza cihazı fotoğrafı yer aldı. Trump’ın Biden'ın kararlara otomatik imza cihazıyla imza attığını öne sürmüş; eleştirilerine yanıt veren Biden, tüm kararların kendisine ait olduğunu söylemişti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda yeni bir “Başkanlık Şöhret Yolu” oluşturdu. Altın çerçeveler içinde siyah-beyaz başkan portrelerinin yer aldığı bölümde, eski Başkan Joe Biden’a ayrılan kısımda ise dikkat çeken bir detay bulundu. Biden’ın portresi yerine bir “otomatik imza cihazı” (otopen) fotoğrafı sergilendi.

Trump, Biden'ın Yerine 'Otopen' Fotoğrafı Koydu - Resim : 1
Biden’ın portresi yerine bir “otomatik imza cihazı” fotoğrafı sergilendi

Paylaşılan videoda Biden için ayrılan çerçevede portre olmaması tartışma yaratırken, Trump’ın daha önceki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Trump, Biden’ın karar alma süreçlerinde “bilişsel gerileme” yaşadığını iddia etmiş, birçok kararın otopen aracılığıyla imzalandığını öne sürmüştü. Hatta bu konuda resmi soruşturma başlatılmasını da talep etmişti.

BIDEN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Biden ise Trump’ın sözlerine sert şekilde yanıt vermişti. Kararların kendi iradesiyle alındığını vurgulayan Biden, “Başkanlık sürecimdeki kararları ben aldım. Affetmeler, yürütme emirleri, yasalar ve bildiriler bana ait kararlardır. Aksi yöndeki her iddia saçma ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump’tan Dikkat Çeken ’Biden’ HamlesiDonald Trump’tan Dikkat Çeken ’Biden’ HamlesiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Donald Trump Joe Biden
Son Güncelleme:
Baltık'ta Tehlikeli Karşılaşma: Rus Savaş Uçakları Alman Donanmasının Üstünde Uçtu! Rus Savaş Uçakları Alman Donanmasının Üstünde Uçtu!
Venezuela'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Venezuela'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem
Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e Yıkıldı! UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puanı Var? UEFA 2025 Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti