Baltık'ta Tehlikeli Karşılaşma: Rus Savaş Uçakları Alman Donanmasının Üstünde Uçtu!

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi’nde Alman fırkateyninin üstünden uçtuğunu açıkladı. Pistorius, Moskova’yı NATO müttefiklerini kışkırtmak ve ittifaktaki zayıflıkları test etmekle suçladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis'te Almanya'nın 2026 bütçesi görüşmelerinde bakanlığının bütçesine ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rus jetlerinin yakın zamanda Baltık Denizi'nde Alman Donanmasına ait bir fırkateynin üstünden uçtuğunu belirten Pistorius, Moskova'yı NATO müttefiklerini 'tahrik etmekle' suçladı.

'PUTİN HATA YAPTI'

Pistorius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO üyesi ülkeleri kışkırtmak istiyor ve NATO ittifakındaki sözde zayıflıkları tespit etmek, ifşa etmek ve bunlardan yararlanmak istiyor." dedi. Putin'i hata yapmakla da itham eden Pistorius, NATO'nun, Rus provokasyonlarına açık ve kararlı bir şekilde yanıt verirken aynı zamanda gerekli ihtiyatı da gösterdiğini vurguladı. Pistorius, "Rus davranışlarına net bir yanıt veriyoruz ancak panik havası oluşturmuyoruz. Başka bir deyişle, Putin'in provokasyonlarına kanmıyoruz, gerginliği tırmandırma tuzağına düşmüyoruz. Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ve Estonya hava sahasına derinlemesine girmesi ve son günlerde Baltık Denizi'nde bir Alman fırkateyninin üstünde uçuş yapması, Rusya'nın sınırları giderek artan bir sıklıkta ve yoğunlukta test ettiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

DPA AYRINTILARI PAYLAŞTI

Pistorius, artan jeopolitik riskler karşısında Alman savunma bütçesinin önemli ölçüde artırılması çağrısında da bulundu. Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Pistorius'un belirttiği Rus savaş uçakları, geçen hafta sonu Baltık Denizi'ndeki Alman donanmasına ait Hamburg fırkateyni üstünde uçuş yaptı. Almanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, söz konusu savaş gemisi, 22 Eylül'de başlayan NATO'nun 'NEPTUNE STRIKE-2025.3' tatbikatına katıldı.

Kaynak: AA

