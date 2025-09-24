New York'ta Rusya-ABD Zirvesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ve ABD arasında kritik bir zirve gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta bir araya geldi.

Rusya ve ABD arasında üst düzey görüşme gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde bir araya geldi.

Lavrov ve Rubio, en son 10 Temmuz’da Malezya'da düzenlenen ASEAN etkinlikleri kapsamında yaklaşık bir saat süren ikili bir toplantı gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA