New York'ta Rusya-ABD Zirvesi

ABD ve Rusya'nın dışişleri bakanları, New York'ta bir araya geldi. İkili en son 10 Temmuz'da görüşmüştü.

Rusya ve ABD arasında kritik bir zirve gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta bir araya geldi.

Rusya ve ABD arasında üst düzey görüşme gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde bir araya geldi.

Lavrov ve Rubio, en son 10 Temmuz’da Malezya'da düzenlenen ASEAN etkinlikleri kapsamında yaklaşık bir saat süren ikili bir toplantı gerçekleştirmişti.

