İran'dan Kritik Nükleer Bomba Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını vurguladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, BM'nin 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha bu oturumda açıkça ifade ediyorum ki İran, hiçbir zaman nükleer bomba peşinde olmadı ve olmayacaktır" dedi.

İSRAİL'İN SUÇLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu kararın İran lideri Ali Hamaney'in fetvasına dayandığına işaret eden Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de ve bölgede işlediği insanlık suçlarına dikkati çekti: "Bölgede huzuru bozan taraf İsrail iken, İran yaptırımlara uğruyor. Bizde bir şiir vardır: 'Günahı Belh'te demirci işledi / Ama Şuşter'de bakırcının boynunu vurdular'. Yani birileri başka bir yerde bölgeyi karıştırıyor ama başkaları yaptırımla cezalandırılıyor."

Kaynak: AA