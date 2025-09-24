Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile Türkevi’nde Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile Türkevi’nde Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

'TEHDİT KAYNAĞI OLMAYACAĞIZ'

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Şara, son olarak New York'ta katıldığı panelde "Biz tehdit kaynağı olmayacağız" diye konuştu. Suriye'nin bölünmesinden söz edilmesinin sadece Suriye'ye değil başta Türkiye ve Irak olmak üzere komşu ülkelere de zarar vereceğini savundu. Şara, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da hitap edecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Ahmed Şara Suriye
