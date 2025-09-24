Meloni'nin Şara'ya Bakışları Olay Oldu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler’in 80’inci oturumu için ABD’de bulunan liderler temaslarını sürdürürken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmeye, Meloni’nin Şara’ya bakışları damga vurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştüğü bildirilirdi.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de yer aldı.

