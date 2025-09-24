Meloni'nin Şara'ya Bakışları Olay Oldu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede, Meloni'nin Şara'ya bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Birleşmiş Milletler’in 80’inci oturumu için ABD’de bulunan liderler temaslarını sürdürürken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmeye, Meloni’nin Şara’ya bakışları damga vurdu.

Meloni'nin Şara'ya Bakışları Olay Oldu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 1

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştüğü bildirilirdi.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Giorgia Meloni Ahmed Şara Suriye İtalya
