2026 Eurovision Tehlikede! İsrail Krizi Büyüyor

İsrail'in katılımı nedeniyle boykot tehditleri ile karşı karşıya kalan Eurovision'un 2026'daki geleceği tehlikeye girdi.

Son Güncelleme:
2026 Eurovision Tehlikede! İsrail Krizi Büyüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla adeta ‘soykırım’ yaparken, dünyadan da tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak İsrail’in katılımı nedeniyle pek çok ülke Eurovision Şarkı Yarışmasını boykot etmekle tehdit ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda'nın da bulunduğu bir dizi ülke, İsrail'in yarışmada yer alması durumunda çekilme tehdidinde bulundu.

2026 Eurovision Tehlikede! İsrail Krizi Büyüyor - Resim : 1

İsrail'in Gazze'deki katliamları ülkeleri isyan ettirdi.

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) ülkelere katılım durumlarını bildirmeleri için aralık ortasına kadar süre tanırken, yarışmanın iptal edilmesi gündeme geldi.

Yarışmanın en büyük mali destekçilerinden olan ve "büyük beşli" olarak adlandırılan Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, boykot kararını netleştirdi.

İrlanda'dan Eurovision İçin 'İsrail' Şartıİrlanda'dan Eurovision İçin 'İsrail' ŞartıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze İsrail Eurovision
Son Güncelleme:
Önce Bombardıman, Sonra Açlık... Gazze'de Şimdi de 'Tıbbi Tsunami' Alarmı Önce Bombardıman, Sonra Açlık... Gazze'de Şimdi de 'Tıbbi Tsunami' Alarmı
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
TFF Resmen Onayladı! Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok: Bütün Maçlarını Kazansa Bile Sezonu 0 Puanla Kapatacak Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile Türkevi’nde Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile Türkevi’nde Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?