2026 Eurovision Tehlikede! İsrail Krizi Büyüyor

İsrail Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla adeta ‘soykırım’ yaparken, dünyadan da tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak İsrail’in katılımı nedeniyle pek çok ülke Eurovision Şarkı Yarışmasını boykot etmekle tehdit ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda'nın da bulunduğu bir dizi ülke, İsrail'in yarışmada yer alması durumunda çekilme tehdidinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamları ülkeleri isyan ettirdi.

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) ülkelere katılım durumlarını bildirmeleri için aralık ortasına kadar süre tanırken, yarışmanın iptal edilmesi gündeme geldi.

Yarışmanın en büyük mali destekçilerinden olan ve "büyük beşli" olarak adlandırılan Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, boykot kararını netleştirdi.

