İrlanda'dan Eurovision İçin 'İsrail' Şartı

İrlanda, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda net bir tavır ortaya koydu. İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in yarışmaya katılımına izin verilmesi halinde Eurovision'dan çekileceğini açıkladı. Temmuz ayında Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in katılımına ilişkin ciddi endişeler dile getirdiğini belirten RTE, EBU'nun istişare sürecini başlatması ve üyelere ceza almadan çekilme süresini uzatmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'İSRAİL KATILMAYA DEVAM EDERSE...'

RTE'nin açıklamasında, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz" denildi. Gazze'deki insani kriz ve can kayıpları karşısında yarışmaya katılmanın "vicdansızca" olacağı vurgulanan açıklamada, özellikle gazetecilere yönelik muamele sert bir dille eleştirildi:

"RTE, Gazze'de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır."

Kaynak: AA