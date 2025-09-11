İrlanda'dan Eurovision İçin 'İsrail' Şartı

İrlanda, İsrail'in katılımına izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekileceğini duyurdu. İrlanda kamu yayıncısı RTE, Gazze'deki can kayıpları ve gazetecilere yönelik muamele nedeniyle bu kararı "vicdani" bulduğu yorumunu yaptı.

İrlanda, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda net bir tavır ortaya koydu. İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in yarışmaya katılımına izin verilmesi halinde Eurovision'dan çekileceğini açıkladı. Temmuz ayında Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in katılımına ilişkin ciddi endişeler dile getirdiğini belirten RTE, EBU'nun istişare sürecini başlatması ve üyelere ceza almadan çekilme süresini uzatmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

RTE'nin açıklamasında, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz" denildi. Gazze'deki insani kriz ve can kayıpları karşısında yarışmaya katılmanın "vicdansızca" olacağı vurgulanan açıklamada, özellikle gazetecilere yönelik muamele sert bir dille eleştirildi:

"RTE, Gazze'de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır."

Kaynak: AA

