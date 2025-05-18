Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Eurovision 2025 Şarkı Yarışması'nda geceye birinciliği kazanan Avusturya’dan çok Azerbaycan'ın İsrail'e 12 tam puan vermesi damga vurdu. Azerbaycan'ın İsrail'e gösterdiği bu tavır sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda kişi Azerbaycan’ı eleştirerek topa tuttu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Her yıl çeşitli performanslarla ünlü isimlerin ülkelerini temsil ettiği yarışma Eurovision 2025 Şarkı Yarışması'nda kazanan belli oldu.

Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 1

AVUSTURYA KAZANDI

İsviçre'nin Basel kentinde69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalini "Wasted Love" isimli şarkıyı seslendiren Avusturya temsilcisi JJ, oldu. Finali 26 ülkenin katılımıyla yapılan finale ise Azerbaycan'ın İsrail'e 12 puan vermesi damga vurdu.

Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 2

İSRAİL İKİNCİ OLDU

Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu. İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 3

TEPKİ YAĞDI

Tüm protestolara rağmen İsrail, yarışmayı ikinci sırada tamamlarken, Azerbaycan’ın İsrail’e verdiği 12 puan sosyal medyada tartışma yarattı.

Twitter ve Instagram’da tepkiler üst üste geldi. Azerbaycan ve Eurovision2025 etiketleriyle yapılan yorumlarda ‘Her şeyi politik bir yarışma’, ‘Yazıklar olsun’, ‘Kulaklarıma inanamadım’ gibi yorumlar yapıldı.

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Eurovision 2025'te Zafer Avusturya'nın! İsrail Protestoları Geceye Damga VurduEurovision 2025'te Zafer Avusturya'nın! İsrail Protestoları Geceye Damga VurduGüncel

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