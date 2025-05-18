Eurovision 2025'e Damga Vuran Olay! Azerbaycan 12 Puan Verdi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Her yıl çeşitli performanslarla ünlü isimlerin ülkelerini temsil ettiği yarışma Eurovision 2025 Şarkı Yarışması'nda kazanan belli oldu.

AVUSTURYA KAZANDI

İsviçre'nin Basel kentinde69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalini "Wasted Love" isimli şarkıyı seslendiren Avusturya temsilcisi JJ, oldu. Finali 26 ülkenin katılımıyla yapılan finale ise Azerbaycan'ın İsrail'e 12 puan vermesi damga vurdu.

İSRAİL İKİNCİ OLDU

Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu. İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Tüm protestolara rağmen İsrail, yarışmayı ikinci sırada tamamlarken, Azerbaycan’ın İsrail’e verdiği 12 puan sosyal medyada tartışma yarattı.

Twitter ve Instagram’da tepkiler üst üste geldi. Azerbaycan ve Eurovision2025 etiketleriyle yapılan yorumlarda ‘Her şeyi politik bir yarışma’, ‘Yazıklar olsun’, ‘Kulaklarıma inanamadım’ gibi yorumlar yapıldı.