Meksika'da Tanker Patlaması! 3 Ölü, 70 Yaralı

Meksika'da yanıcı madde taşıyan bir tanker yola devrilip patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Meksika'da Tanker Patlaması! 3 Ölü, 70 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika'da başkent Mexico City'nin İztapalapa bölgesinde yanıcı madde taşıyan bir tanker, seyir halindeyken devrildi. Bu kaza sonrası tanker patladı. Patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 70 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Tanker Patlaması! 3 Ölü, 70 Yaralı - Resim : 1

30 ARAÇ ALEV ALDI

Patlamanın etkisiyle yaklaşık 30 araç alev aldı ve bölgeyi yoğun duman kapladı. Dehşete düşüren olayın ardından itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda İki Patlama! Küller Her Yeri Sardı, Alarm VerildiEndonezya’daki Semeru Yanardağı’nda İki Patlama! Küller Her Yeri Sardı, Alarm VerildiDünya
Pakistan'da Miting Çıkışında Patlama! Ölü ve Yaralılar VarPakistan'da Miting Çıkışında Patlama! Ölü ve Yaralılar VarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Meksika Patlama
Son Güncelleme:
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
Nepal'de İsyan Büyüyor! 15 Binden Fazla Mahkum Firar Etti Nepal'de İsyan Büyüyor! 15 Binden Fazla Mahkum Firar Etti
İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Şimdi de Okul İçin Yıkım Kararı İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Şimdi de Okul İçin Yıkım Kararı
Ayak Mantarını Bitiriyor, Kötü Kokuyu Bıçak Gibi Kesiyor! Yalnızca 2 Malzemeyi Karıştırıp Sürmek Yetiyor Ayak Mantarını Bitiriyor, Kötü Kokuyu Bıçak Gibi Kesiyor! Yalnızca 2 Malzeme Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi? Mahkemenin Ret Kararına Gürsel Tekin'den İlk Yorum