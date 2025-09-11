Meksika'da Tanker Patlaması! 3 Ölü, 70 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika'da başkent Mexico City'nin İztapalapa bölgesinde yanıcı madde taşıyan bir tanker, seyir halindeyken devrildi. Bu kaza sonrası tanker patladı. Patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 70 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

30 ARAÇ ALEV ALDI

Patlamanın etkisiyle yaklaşık 30 araç alev aldı ve bölgeyi yoğun duman kapladı. Dehşete düşüren olayın ardından itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA