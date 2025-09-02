Pakistan'da Miting Çıkışında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir patlama meydana geldi. 4 kiş hayatı kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Pakistan'da Miting Çıkışında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bir mitingin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. 17 kişi ise yaralandı.

Polis yetkilileri, patlamanın, eyaletin başkenti Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun dışında, mitingin sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldiğini açıkladı.

Dawn gazetesine konuşan Ketta Hastanesi Sözcüsü Dr. Waseem Baig, patlama nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel televizyon kanalı Samaa News'in görüntülerinde, yaralıların polis araçları ve özel araçlarla hastanelere taşınması yer aldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Pakistan Patlama
