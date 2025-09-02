İklim Krizinin Ayak Sesleri! İngiltere Bu Yaz Kavruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’nin 2025 yazında yaşadığı rekor sıcaklıklar, iklim krizi etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), 2025 yazının ülke tarihindeki en sıcak yaz olduğunu duyurdu. 1 Haziran–31 Ağustos arasındaki ortalama sıcaklık 16,10°C oldu. Bu değer, uzun vadeli ortalamanın 1,51°C üzerine çıkarak 2018 yazında kırılan 15,76°C’lik rekoru geride bıraktı. Böylece ünlü 1976 yazı da en sıcak ilk beş yaz listesinden düştü. 1884’ten bu yana ölçülen en sıcak beş yazın tamamı artık 2000 yılından sonra yaşanmış durumda.

ORTALAMA SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bu yaz en yüksek sıcaklık 35,8°C ile Kent bölgesindeki Faversham’da kaydedildi. 2022 Temmuz’unda kırılan 40,3°C’lik tüm zamanların rekorunun altında kalsa da uzun süre devam eden sıcak hava dalgaları ülke ortalamasını tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. Dört ayrı sıcak hava dalgasının yaşandığı yazda, birçok gün 30°C’nin üzerinde geçti. Haziran ayında iki, temmuz ve ağustosta birer sıcak hava dalgası yaşandı.

SU KITLIĞI DA BAŞ GÖSTERDİ

Met Office, insan kaynaklı sera gazı emisyonları olmadan bu tür bir yazın yaşanma olasılığının 70 kat daha az olduğunu belirtiyor. Artık bu sıcaklıkların istisnai değil, yeni normal olduğu vurgulanıyor. Yağışlar uzun vadeli ortalamanın çok altına inince ülke çapında su kıtlığı başladı. Barajlar ve yer altı su kaynakları tükendi; bazı bölgelerde su kullanımı kısıtlandı. Çiftçiler büyük ürün kayıpları yaşadı.

Dr. Emily Carlisle’a göre bu yazın olağanüstü sıcaklığının nedeni yüksek basınç sistemleri, ısınan denizler ve ilkbahardaki kuraklık. Bu faktörler gündüz ve gece sıcaklıklarını ortalamanın üstüne taşıdı. Met Office’ten Dr. Mark McCarthy, bu tür yazların sanayi öncesi dönemde 340 yılda bir yaşandığını, artık her 5 yılda bir görüldüğünü açıkladı. “Uç sıcaklıklar sıradanlaşıyor” uyarısı yapıldı.

Kaynak: Euronews