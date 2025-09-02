Binlerce Kişi Hayatını Kaybetmişti... Afganistan'da Bir Deprem Daha! Bu Kez 5.2 ile Sallandılar

Afganistan’ın Kunar vilayetinde 6 büyüklüğündeki depremin ardından Celalabad kentinde 5,2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Ölü ve yaralı bilgisi henüz bilinmezken, bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos 2025 gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin yankıları sürerken, Celalabad kentinde yeni bir sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.29’da Celalabad’ın 34 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, Celalabad kenti ve çevresinde hissedildiği belirtilirken, yerel makamların ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı ifade edildi. Bölgedeki zorlu arazi koşulları ve depremin tetiklediği heyelanlar, bilgi akışını ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

NE OLMUŞTU?

31 Ağustos 2025’te, yerel saatle 23:47’de, Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Kunar ve Nangarhar vilayetlerini vurmuştu. Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.411’e, yaralı sayısının ise 3.124’e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

