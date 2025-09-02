Pakistan'da Sel Felaketi! Can Kaybı Katlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan'da 26 Haziran'dan beri etkili olan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ülke çapında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 881'e, yaralı sayısı bin 176'ya yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ölümlerin 223'ünün Pencap, 58'inin Sindh, 41'inin Gilgit-Baltistan, 37'sinin Azad Keşmir, 26'sının Belucistan eyaletlerinde, 8'inin ise başkent İslamabad'da yaşandığı ifade edildi.

'BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 95'

Pencap Enformasyon ve Kültür Bakanı Uzma Zahid Bukhari yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerden 1 milyon insanın güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi. Bukhari açıklamasında, "708 binden fazla büyükbaş hayvanın da güvenli bölgelere taşındığını söyledi. Bakan Bukhari, Hindistan'daki Bhakra Barajı'nın yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını ve eğer Hindistan tarafından su salınırsa, bu suyun Pencap'a doğru akacağı uyarısında bulundu.

