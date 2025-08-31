Pakistan’da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 840'ı Aştı

Pakistan, Muson yağmurlarıyla birlikte gelen sel felaketi Pakistan’ı vurdu. En az 33 kişi daha hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam can kaybı 840’ı geçti.

Son Güncelleme:
Pakistan’da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 840'ı Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’da Haziran ayının sonundan bu yana etkili olan şiddetli muson yağışları, ülke genelinde büyük çaplı felaketlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Pencap eyaletinde etkisini artıran yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 33 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 26 Haziran’dan bu yana sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 840’ı aştı.

Pakistan’da Haziran ayının sonundan bu yana etkili olan şiddetli muson yağışları, ülke genelinde büyük çaplı felaketlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Pencap eyaletinde etkisini artıran yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 33 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 26 Haziran’dan bu yana sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 840’ı aştı.

'DURUM ÇOK TEHLİKELİ'

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia, bölgede 2 milyondan fazla kişinin afetten doğrudan etkilendiğini açıkladı. Kathia, Ravi, Sutlej ve Chenab nehirlerindeki su seviyesinin kritik eşiğe dayandığını belirterek, “Şu an durum çok tehlikeli. Üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik” dedi.

Trimmu Barajı’ndaki su debisinin saniyede 10 bin 241 metreküpe ulaştığını ifade eden Kathia, bunun sadece bir gün içinde yaklaşık 2 bin 831 metreküplük bir artışı temsil ettiğini belirtti. Yetkililer, bölge genelinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarının Pakistan tarihinin en kapsamlı operasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Afet yönetim ekipleri, tehlike altındaki bölgelerde tahliye çalışmalarını hızlandırırken, Pakistan ordusu da operasyonlara destek veriyor. Ancak yoğun yağışların devam etmesi nedeniyle riskin sürdüğü belirtiliyor.

Pakistan Sel Felaketiyle Boğuşuyor! Ölü Sayısı 351'e ÇıktıPakistan Sel Felaketiyle Boğuşuyor! Ölü Sayısı 351'e ÇıktıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Pakistan sel
Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm... Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm...
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Son Dakika: Fenerbahçe Yıldızına Sonunda Kavuşuyor! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu İstanbul'a Geliş Saati Belli Oldu
Netanyahu'dan Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü? Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı