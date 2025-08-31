Pakistan’da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 840'ı Aştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’da Haziran ayının sonundan bu yana etkili olan şiddetli muson yağışları, ülke genelinde büyük çaplı felaketlere neden olmaya devam ediyor. Son olarak Pencap eyaletinde etkisini artıran yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 33 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 26 Haziran’dan bu yana sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 840’ı aştı.

'DURUM ÇOK TEHLİKELİ'

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Müdürü İrfan Ali Kathia, bölgede 2 milyondan fazla kişinin afetten doğrudan etkilendiğini açıkladı. Kathia, Ravi, Sutlej ve Chenab nehirlerindeki su seviyesinin kritik eşiğe dayandığını belirterek, “Şu an durum çok tehlikeli. Üç büyük nehirde de yüksek akış tespit ettik” dedi.

Trimmu Barajı’ndaki su debisinin saniyede 10 bin 241 metreküpe ulaştığını ifade eden Kathia, bunun sadece bir gün içinde yaklaşık 2 bin 831 metreküplük bir artışı temsil ettiğini belirtti. Yetkililer, bölge genelinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarının Pakistan tarihinin en kapsamlı operasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Afet yönetim ekipleri, tehlike altındaki bölgelerde tahliye çalışmalarını hızlandırırken, Pakistan ordusu da operasyonlara destek veriyor. Ancak yoğun yağışların devam etmesi nedeniyle riskin sürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: İHA