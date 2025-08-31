Gazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle ortaya çıkan kıtlık, insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 88 Filistinli ve 421 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 328 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 215 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 248'e, yaralananların sayısının da 16 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 339'a yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’in 9 Ekim 2023’te Gazze’ye tam abluka uygulayacağını duyurmasının ardından gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme girişleri büyük ölçüde engellendi. Yardım kuruluşları, yüzlerce yardım kamyonunun sınırda bekletildiğini ve dağıtım noktalarında şiddet olaylarının yaşandığını bildiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer yardım kuruluşları, acil insani yardımın engelsiz bir şekilde Gazze’ye ulaşması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Gazze’deki sağlık sistemi de çökmüş durumda; hastaneler, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle tedavi gören çocukların sayısındaki artışla başa çıkamıyor. Doktorlar, özellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda ciddi yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını, bu durumun ölümcül hastalıklarla birleştiğinde yaşamı tehdit ettiğini belirtiyor.

ACİL EYLEM ÇAĞRILARI

Uluslararası toplum, Gazze’deki krize çözüm bulmak için acil eylem çağrılarını yinelerken, İsrail yönetimi kıtlık iddialarını reddediyor ve yardım dağıtımındaki sorunlardan Hamas’ı sorumlu tutuyor. Ancak, BM ve insan hakları örgütleri, İsrail’in yardım girişlerini sistematik olarak engellediğini ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Gazze’deki insani felaket, çocukların ve savunmasız grupların hayatını tehdit etmeye devam ederken, uluslararası kamuoyunda ateşkes ve yardım erişimi talepleri giderek yükseliyor.

Kaynak: AA