Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı! Odesa Yanıyor

Rusya bugün Ukrayna'nın Odesa bölgesine dron saldırısı düzenledi. Ukrayna Acil Durum Servisi, saldırı sonrası enerji altyapısı tesislerinde yangınlar başladığını ve bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları üç yılı aşkın süredir sona ermeyen bir savaşa dönerken, halihazırda devam eden tüm diplomatik müzakerelere rağmen de karşılıklı saldırılar hala sürüyor.

Son olarak Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın bugün düzenlediği bir saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Rusya'nın Odesa bölgesine yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısının enerji altyapısı tesislerinde yangınlara yol açtığı öğrenilirken, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı! Odesa Yanıyor - Resim : 1

Saldırı nedeniyle enerji altyapısı tesislerinde meydana gelen yangınlar, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin ortak çalışmasıyla kısa süre içinde kontrol altına alındı.

UKRAYNA'DA GÜNDEM SİYASİ CİNAYET

Diğer yandan Ukrayna'nın gündeminde bugün bir siyasi suikast bulunuyor. Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Lviv şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ülkeyi dehşete düşüren olayın ardından Ukrayna polisi, cinayetin arkasında Rusya bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

