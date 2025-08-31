Gazze’de 660 Bin Çocuğun Eğitimi Savaş Kıskacında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde devam eden savaşın çocuklar üzerindeki vahim etkilerine dikkat çekti. Ajansın yaptığı yazılı açıklamada, 23 aydır süren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 660 bin çocuğun üçüncü yıldır eğitimden yoksun kaldığı belirtildi.

UNRWA, çocukların eğitim hakkının ciddi şekilde ihlal edildiğini vurgulayarak, “Gazze’deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır. Çocuklar her zaman korunmalıdır” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, savaşın çocuklar üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçların gelecek nesilleri tehdit ettiği uyarısı yapılarak, “660 bin çocuk savaş nedeniyle üç yıldır okul dışında. Gazze’de çocuklar kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya” denildi.

İKİ YILDIR EĞİTİMDEN MAHRUMLAR

Ajans, çocukların okullarına ve normal hayatlarına dönebilmeleri için acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı’nın 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamaya da atıfta bulunularak, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayı başlarında başlayacağı, ancak Gazze Şeridi’nde yaklaşık 700 bin öğrencinin iki yıldır eğitimden mahrum kaldığı ve 70 bin öğrencinin lise eğitimine devam edemediği kaydedildi.

UNRWA, Gazze’deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle çocukların sadece eğitim değil, psikososyal destek ve temel ihtiyaçlara erişimde de büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Ajans, tüm zorluklara rağmen bölgede acil durum eğitimi ve ruh sağlığı desteği sağlamaya devam ettiğini, bu çabaların çocuklar için “bir umut ışığı” olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA