Filistin İçin Kritik Adım: Kolombiya, İsrail’e Kapıları Kapattı

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun talimatıyla İsrail’e kömür ihracatını tamamen durduran yeni bir kararnameyi yürürlüğe koydu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Filistin halkına yönelik süregelen askeri saldırılar nedeniyle alındığı belirtildi.

'SAVAŞ MAKİNESİNE KATKI SAĞLAMAYACAĞIZ'

Ticaret Bakanlığının duyurusunda, kömür ihracatının dolaylı olarak savaş faaliyetlerine destek anlamına geldiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, “Bu karar, Kolombiya'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayanmakta ve meşruiyetini buradan almaktadır” denildi.

Ticaret Bakanı Diana Marcela Morales Rojas da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kolombiya, Filistin halkının acılarına kayıtsız kalamaz. Bu, savaşın tırmanışını durdurmaya yönelik somut bir adım ve ülkemizin dünya barışına kararlı bir katkısıdır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ DÜZENLEMEYE KAPSAMLI GÜNCELLEME

Haziran 2024’te İsrail’e yönelik benzer bir ihracat kısıtlaması getirilmişti. Ancak, o dönemde uzun vadeli ticari anlaşmalar gerekçe gösterilerek bazı istisnalar tanınmıştı. Yeni kararname ile bu istisnalar da ortadan kaldırıldı ve İsrail’e yönelik kömür ihracatının sıfırlandığı açıklandı.

Hükümetin açıklamasına göre, yasak, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’e ilişkin verdiği ihtiyati tedbir kararları uygulanana kadar ya da bu kararları doğuran koşullar değişene dek yürürlükte kalacak.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN SERT MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonları "soykırım" olarak tanımlamış ve Kolombiya’nın bu suça ortak olmayacağını açıklamıştı. Petro, kömür yasağının yalnızca sembolik değil, aynı zamanda pratik bir yaptırım olduğunu belirterek, Kolombiya Donanması’na İsrail’e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma talimatı vermişti.

Petro ayrıca, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle olan sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurarak uyarıda bulunmuştu. Ağustos 2024’te yaptığı sert açıklamada, “Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER DE KESİLMİŞTİ

Kolombiya, 3 Mayıs 2024’te İsrail’in Gazze’deki saldırılarını gerekçe göstererek Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerini resmen sona erdirmişti. Bu adım, ülkenin Orta Doğu politikasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

Kaynak: AA