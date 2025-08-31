Dünya Bu Hırsızlık Skandalını Konuşuyor: CEO, Tenisçinin İmzaladığı Şapkayı Çocuğun Elinden Çaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya dünden beri tek bir görüntüyü konuşuyor. Önceki gün oynanan Kamil Majchrzak-Karen Khachanov mücadelesi sonrasında yaşananlara tepki yağıyor. Kariyerinin en büyük zaferlerinden birini elde eden Majchrzak, maç bittikten sonra da tribündeki hayranlarıyla bir araya gelerek onlara imza verdi.

Bu sırada kafasındaki siyah şapkayı çıkarıp imzalayan ve küçük bir çocuğa uzatan tenisçinin verdiği şapkayı yetişkin bir adam, çocuğun elinden alarak herkesi şoke etti. O sırada kafasını yukarı kaldırmadığı için durumun farkında olmayan Majchrzak olay yerinden ayrıldı. Fakat görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra Majchrzak, hayranıyla yeniden bir araya gelerek ona hediye verdi.

ŞAPKA HIRSIZI CEO ÇIKTI

İspanyol basını ise görüntüleri analiz ettikten sonra şapkayı küçük çocuğun elinden alan adamın kimliğini duyurdu. Adamın Polonyalı milyoner iş insanı ve CEO Piotr Szczerek olduğu öğrenildi. Drogbruk isimli bir döşeme şirketinin CEO'su olan Szczerek konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı.

İş insanı sosyal medya hesaplarını askıya aldığını söylerken, Szczerek'in şirketine Polonya merkezli online insan kaynakları platformlarından olumsuz yorum ve hakaret yağdı. Çok sayıda kullanıcı, Szczerek'i eleştirirken, "Kendisinden utanmalı", "O şapka çocuğun olmalıydı" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi