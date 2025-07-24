Dünyayı Dehşete Düşüren Olay! Milyoner CEO, Fil Saldırısında Hayatını Kaybetti

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Güney Afrika'nın en lüks doğal yaşam alanlarından biri olan Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı'nda korkunç bir saldırı meydana geldi. Erkek bir fil, Afrika'nın en güneyindeki fil sürüsüne ev sahipliği yapan "Big Five" parkının milyoner CEO'su FC Conradie'ye saldırdı.

Altı tonluk dev fil, 39 yaşındaki Conradie'ye önce dişleriyle saldırıp sonrasında da defalarca üzerine bastı. Korucular olay yerine gelip müdahalede bulunsa da, genç milyoner tüm bu çabalara rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Conradie'nin 10 yıllık eşi La-ida'ya yıkıcı haberi park yetkilileri verdi. Talihsiz kadının büyük bir yıkım yaşadığı ve kendisinde olmadığı öğrenildi. Çiftin üç çocukları olduğu ve yaşlarının 6, 11 ve 12 olduğu belirtildi.

FC Conradie'nin, fillere ve doğaya büyük sevgi duyduğu, sık sık onları fotoğraflamak için sahaya çıktığı biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi