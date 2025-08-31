İsrail'den Lübnan'a Bombardıman! Her Yeri Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yaklaşık iki yıldır durmadan devam eden İsrail ordusu, bir yandan Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere de hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Son olarak İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde birçok bölgeyi vurdu.

İsrail İHA'ları Nebatiye kentinin kuzeyi, Ali et-Tahir bölgesinin tepelik bölgeleri, Kefer Tebnit kırsalını hedef aldı. Saldırıların şiddetiyle çevredeki evlerin sarsıldığı belirtildi. Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesinde de bir evi hedef alan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığını iddia etti. Açıklamada, hedef alınan bölgelerde Hizbullah'a ait askeri faaliyetlerin gözlemlendiği öne sürüldü.

LÜBNAN'A SALDIRILAR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA