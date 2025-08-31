İsrail’e Göre Husilerin 2 Kritik Yöneticisinin Durumu Belirsiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberinde, 28 Ağustos Perşembe günü Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapıldı. Haberde, Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ile Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin saldırıda yaralandıklarının tahmin edildiği ancak durumlarının belirsiz olduğu belirtildi.

HUSİLERİN LİDERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Husiler daha önce saldırıda Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların öldüğünü duyurmuştu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat daha sonra Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, İsrail'den intikam alınması sözü vermişti.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan bazı kişilerin yaralı kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarılırken, Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

