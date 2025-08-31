İsrail’e Göre Husilerin 2 Kritik Yöneticisinin Durumu Belirsiz

Yemen’e düzenlenen saldırı sonrası Husilerin üst düzey komutanlarının sağlık durumları hakkında net bilgi yok. İsrail basını, savunma bakanı ve genelkurmay başkanının durumunun belirsiz olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
İsrail’e Göre Husilerin 2 Kritik Yöneticisinin Durumu Belirsiz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberinde, 28 Ağustos Perşembe günü Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapıldı. Haberde, Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ile Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin saldırıda yaralandıklarının tahmin edildiği ancak durumlarının belirsiz olduğu belirtildi.

HUSİLERİN LİDERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Husiler daha önce saldırıda Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların öldüğünü duyurmuştu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat daha sonra Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, İsrail'den intikam alınması sözü vermişti.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan bazı kişilerin yaralı kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarılırken, Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail, Husilerin Liderini Öldürdüİsrail, Husilerin Liderini ÖldürdüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Husiler
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Google'dan Kritik Gmail Uyarısı... 'Hemen Değiştirin' Google'dan Kritik Gmail Uyarısı... 'Hemen Değiştirin'
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
İsrail, İşgal Planını İtiraf Etti: Yardımlar Durdurulacak, Siviller Sürgün Edilecek İsrail, İşgal Planını İtiraf Etti
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk’tan Kaleci Transferi Hakkında Flaş Açıklama Okan Buruk’tan Kaleci Transferi Hakkında Flaş Açıklama
Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı
81 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Yarı Baygın Halde Bulundu 81 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Yarı Baygın Halde Bulundu
Arda Sahneye Çıktı, Real Madrid Kazandı Arda Sahneye Çıktı, Real Madrid Kazandı
Sakaryaspor'da Yol Ayrımı Sakaryaspor'da Yol Ayrımı