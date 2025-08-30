İsrail, Husilerin Liderini Öldürdü

İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda Husilerin liderinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda üst düzey birkaç ismin daha öldüğü belirtiliyor.

İsrail, Husilerin Liderini Öldürdü
İsrail’in geçtiğimiz Perşembe günü Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırısında, İran destekli Husi hareketinin en üst düzey siyasi ismi hedef alındı. Saldırıda Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın öldüğü bildirildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, el-Meşat’ın yanı sıra Husilere bağlı birçok üst düzey yetkili de saldırıda yaşamını yitirdi. İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, istihbarat kaynakları operasyonun doğrudan Husilerin lider kadrosunu hedef aldığını belirtiyor.

İDARİ NOKTALAR HEDEF ALINDI

Saldırılar, perşembe günü İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildi. Husilere ait El-Mesira televizyonu, İsrail’in başkent Sana’ya 10’dan fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsabet alan noktaların, Husi yönetimine ait idari binalar ve liderlerin sıkça bulunduğu tesisler olduğu bildirildi.

Kaynak: Nefes

