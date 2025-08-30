İsrail Ordusundan Alman Kamu Yayıncısı DW Ekibine Saldırı

Alman kamu yayıncısı DW ekibi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah’ta İsrail askerleri tarafından silahlarla tehdit edilip doğrudan biber gazına maruz kaldı. Basın yelekleriyle tanınır durumda olmalarına rağmen saldırıya uğrayan gazetecilerin gazdan etkilendiği ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yayıncı kuruluş, olayla ilgili yaptığı açıklamada bu saldırıların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve bölgedeki sivillere yönelik zulmü sürerken, gazetecilere olan saldırıları da devam ediyor. Son olarak Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle (DW), İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da görev yapan muhabirlerine saldırdığını duyurdu.

DW, Ramallah’ta çekim yapan ekibin İsrail askerleri tarafından silahlarla tehdit edildiğini ve doğrudan biber gazına maruz bırakıldığını aktardı. Olay sırasında gazetecilerin basın yelekleriyle açık şekilde tanınır durumda olmasına rağmen bunun gerçekleştiği, çalışanların gazdan etkilendiği ancak yaralanmadığı belirtildi.

'KİMSE GAZETECİLERİ TEHDİT EDEMEZ'

DW'nin açıklamasına göre ekip, bölgede gazetecilerin karşılaştığı riskleri belgelemek için bir haber hazırlıyordu. Askerlerin, o sırada Ramallah şehir merkezinde döviz bürolarına yönelik “Hamas’a fon aktarımı” gerekçesiyle operasyon yürüttüğü bildirildi. Operasyonda, İsrail askerleriyle bölge halkı arasında çatışmalar çıktığı, gerçek mermi ve gaz kullanıldığı, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

DW, daha önce de Temmuz ayında iki çalışanının Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler tarafından taşlı saldırıya uğradığını anımsatırken, DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Ne ordu ne de radikal yerleşimciler gazetecileri tehdit edemez. Bu saldırılar kesinlikle kabul edilemez” dedi.

