Husiler'den İsrail'e Füze Yağmuru! Kudüs'te Saldırı Sirenleri Çaldı

Yemen merkezli Husiler, İsrail’e çok sayıda füze fırlattı. Kudüs’te hava saldırısı sirenleri çalarken, İsrail Savunma Kuvvetleri savunma sistemlerini devreye soktu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, el-Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesine düşen şarapnel parçaları sonucu üç çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Son Güncelleme:
Husiler'den İsrail'e Füze Yağmuru! Kudüs'te Saldırı Sirenleri Çaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda, Yemen merkezli Husiler’den İsrail’e çok sayıda füze fırlatıldığı belirtildi.

SALDIRI SİRENLERİ ÇALIYOR

Kudüs’te hava saldırısı sirenleri çaldığı kaydedilirken; IDF’den yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin önlenmesi için çalışıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Halil kenti yakınlarına isabet ettiğini açıkladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle alarmların çaldığı ve füzenin önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

ÜÇ ÇOCUK YARALANDI

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan el Halil kenti yakınlarına isabet ettiği kaydedildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, el-Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesine düşen şarapnel parçaları sonucu üç çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Yemen’de faaliyet gösteren ve kamuoyunda Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketi, kendisini İran liderliğinde şekillenen "Direniş Ekseni'nin" bir parçası olarak tanımlıyor. Grup, Hamas, Lübnan’daki Hizbullah ve bölgedeki diğer silahlı yapılarla birlikte, İsrail, ABD ve Batı’ya karşı ortak bir cephede yer aldığını belirtiyor.

Trump, İran'a Saldırıdan Umutlu! 'Şimdi Daha Ciddi Pazarlık Yapacaklar'Trump, İran'a Saldırıdan Umutlu! 'Şimdi Daha Ciddi Pazarlık Yapacaklar'Dünya

Kaynak: AA-ANKA

Etiketler
Husiler
Son Güncelleme:
Trump, İran'a Saldırıdan Umutlu! 'Şimdi Daha Ciddi Pazarlık Yapacaklar' Trump, İran'a Saldırıdan Umutlu! 'Şimdi Daha Ciddi Pazarlık Yapacaklar'
İran'a Saldırı Aylar Öncesinden Planlanmış! 'Tarihi Saldırı Başlattık, Devamı Gelecek' İran'a Saldırı Aylar Öncesinden Planlanmış! 'Tarihi Saldırı Başlattık, Devamı Gelecek'
Böcekleri Düşünmek Bile Kaşındırıyor: Bilim İnsanları Sebebini Açıkladı Böcekleri Düşünmek Bile Kaşındırıyor: Bilim İnsanları Sebebini Açıkladı
Güneşin Yıprattığı Saçları Şipşak 5 Dakikada Onarın! Kırıklardan Eser Kalmıyor Güneşin Yıprattığı Saçları Şipşak 5 Dakikada Onarın! Kırıklardan Eser Kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Artık O Kişilere Bedava! Tek Kuruş Para Ödemeyecekler Elektrik Faturası Artık O Kişilere Bedava! Tek Kuruş Para Ödemeyecekler
Dünya Diken Üstünde! İsrail 'Nükleer' Savaşı Başlattı: İran Onlarca Füzeyle Karşılık Veriyor İran İsrail'e Karşı Saldırıya Geçti!
Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş
Herkesten Utanarak Yaptığı İşle Köşeyi Döndü: Battaniyeyle Sarıp Saklıyordu Şimdi Tanesi 100 Bin TL'yi Geçiyor Herkesten Utanarak Yaptığı İşle Köşeyi Döndü: Battaniyeyle Sarıp Saklıyordu Şimdi Tanesi 100 Bin TL'
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar