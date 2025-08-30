İsrail, İşgal Planını İtiraf Etti: Yardımlar Durdurulacak, Siviller Sürgün Edilecek

İsrailli yetkili, Gazze’ye yönelik işgal planını anlattı. Buna göre havadan yardımlar durdurulacak ve yüz binlerce sivil göçe zorlanacak.

İsrail, İşgal Planını İtiraf Etti: Yardımlar Durdurulacak, Siviller Sürgün Edilecek
İsrailli bir yetkili, Associated Press’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Gazze kentine yapılan havadan yardım operasyonlarının durdurulacağını ve kuzeye giren yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını söyledi. Yetkili, bunun yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları kapsamında alınan bir karar olduğunu belirtti. İsrail ordusu, kenti Hamas’ın kalesi olarak tanımlayarak buradaki tünel ağlarının hala faal olduğunu öne sürdü. Son haftalarda kent çevresindeki bombardımanlar arttı.

İsrail, İşgal Planını İtiraf Etti: Yardımlar Durdurulacak, Siviller Sürgün Edilecek - Resim : 1

YARDIMLAR DA KESİLDİ

Son haftalarda neredeyse her gün yapılan havadan yardımlar birkaç gündür kesilmiş durumda. İsrail ordusu ise yardımların neden durduğuna ve nasıl devam edeceğine dair soruları yanıtsız bıraktı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısı yaparak tahliyenin 'kaçınılmaz' olduğunu söyledi.

KIZILHAÇ UYARDI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentinde geniş çaplı bir tahliyenin insani krizi ağırlaştıracağını belirterek, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” dedi. Birleşmiş Milletler’e göre sadece geçen hafta 23 bin kişi Gazze kentini terk etti. Ancak göç edenler, güneyde de altyapının çökmüş durumda olduğunu ve yeni gelenleri kaldıracak kapasite bulunmadığını söylüyor.

Kaynak: NTV

Gazze İsrail
