Google'dan Kritik Gmail Uyarısı... 'Hemen Değiştirin'

Siber saldırıların artmasıyla birlikte Google, dünya genelindeki milyarlarca Gmail kullanıcısını uyardı. Uyarı mesajında, "Şifrelerinizi güncelleyin, iki aşamalı doğrulamayı aktif edin. Tehlike kapıda!" bilgisi yer aldı.

Google'dan Kritik Gmail Uyarısı... 'Hemen Değiştirin'
Google, Temmuz ve Ağustos aylarında art arda gönderdiği uyarı mesajlarında, dünya genelinde 2,5 milyar Gmail kullanıcısını şifrelerini güncellemeleri konusunda uyardı. Şirket, son dönemde artan kimlik avı saldırıları ve veri sızıntılarına dikkat çekerek, kullanıcıların hesap güvenliğini artırmak için iki aşamalı doğrulama (2FA) sistemini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle 'ShinyHunters' adlı hacker grubunun, sahte e-posta adresleri aracılığıyla fidye talepleri içeren saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Siber güvenlik uzmanı Jeremiah Fowler’ın açıklamasına göre, sadece Mayıs ayında 184 milyon şifre internete sızdırıldı.

Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG), Salesforce sunucularında yaşanan veri ihlalleriyle ilgili olarak 'UNC6040' ve 'UNC6395' isimli grupları işaret etti. Bu grupların kullanıcıları kandırmak için sahte şüpheli oturum açma bildirimleriyle e-posta gönderdiği açıklandı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Google, şu kritik güvenlik önerilerinde bulundu:

  • Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin.
  • 2FA (iki aşamalı doğrulama) özelliğini mutlaka aktif edin.
  • Güvenlik uyarılarını yalnızca myaccount.google.com adresinden kontrol edin.
  • Gelen şüpheli e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklamayın.
Kaynak: Euronews

