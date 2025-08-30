Meloni Dahil Kadınları Hedef Alan Site Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başbakan Giorgia Meloni ve kardeşi Arianna Meloni’nin yanı sıra, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein başta olmak üzere sanat camiasından ünlü kadınların da fotoğraflarının tahrif edilerek yayımlandığı site, İtalya’yı ayağa kaldırdı. Söz konusu internet sitesi için soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İtalyancada vajina için kullanılan argo bir terimden türetilen “Phica” adını taşıyan site, aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kadının fotoğraflarını izinsiz alıp tahrif ederek müstehcen şekilde yayınladı. Bazı kadınların durumu fark edip polise şikayette bulunmasıyla olay ortaya çıktı.

700 binden fazla üyesi olduğu belirtilen söz konusu site, şikayetler üzerine kapatıldı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, bu site ve yöneticilerine yönelik ülke genelinde adli soruşturma başlattı.

Corriere della Sera gazetesinin soruşturmaya ilişkin haberinde, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu ve sitenin sunucularının yurt dışında olduğu aktarıldı.

MELONI TÜM KADINLARA DAYANIŞMASINI İLETTİ

Başbakan Meloni, Corriere della Sera gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamada da “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Meloni, 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde çiğnemeyi ve hedef almayı meşru görenlerin olmasının üzücü olduğunu ifade ederek, sorumluların en kısa sürede tespit edilip en sert cezaları almasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA