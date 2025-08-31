Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı son 24 saatte 88 kişi artarak, 63 bin 459'a yükseldi. Bunun yanında açlık nedeniyle de bölgede can kaybı arttı.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 88 Filistinli ve 421 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 328 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 215 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm... - Resim : 1

YARDIM NOKTALARINA SALDIRI

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 248'e, yaralananların sayısının da 16 bin 600'e ulaştığı belirtildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 339'a yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu vurgulandı.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! Her Gün Onlarca Ölüm... - Resim : 2

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 459'a, yaralıların sayısının 160 bin 256'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri VurduGazze'de Gece Boyu Katliam! İsrail Yine Yardım Bekleyenleri VurduDünya
Gazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine ArttıGazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine ArttıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Netanyahu'dan Olay Açıklama: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü? Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde Öldü mü?
Su Bidonlarını Şimdiden Doldurun! İzmir'in 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi 8 İlçesinde 32 Saatlik Su Kesintisi
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Gazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine Arttı Gazze'de Kıtlıkta Yaşam Savaşı... Can Kaybı Yine Arttı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
İlahiyatçı Emine Yücel'den Şok Karar: Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı! İşte Nedeni...