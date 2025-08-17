Pakistan Sel Felaketiyle Boğuşuyor! Ölü Sayısı 351'e Çıktı

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında can kayıpları artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükseldi.

Pakistan Sel Felaketiyle Boğuşuyor! Ölü Sayısı 351'e Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar, sel baskınlarına neden oldu. Geo News kanalının haberine göre, felaketin olumsuz etkileri bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Seller sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde 328, Gilgit Baltistan'da 12 ve Azad Keşmir'de 11 kişi yaşamını yitirdi.

CİDDİ HASAR VAR

Buner, Swat, Mansehra, Bajaur ve Battagram gibi bölgelerde seller evlere, iş yerlerine ve altyapıya ciddi şekilde hasar verdi. Hayber Pahtunhva eyaletindeyse birçok alan 'afet bölgesi' ilan edildi.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirirken, Hayber Pahtunhva'da sel felaketinden şu ana kadar 11 bölgede toplam 3 bin 817 kişinin etkilendiği bilgisini paylaştı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan’ı 1 Aydır Esir Alan Felaket! 32 Günde 281 Ölü, 676 Yaralı! Yeni Felaket İçin Alarm VerildiPakistan’ı 1 Aydır Esir Alan Felaket! 32 Günde 281 Ölü, 676 Yaralı! Yeni Felaket İçin Alarm VerildiDünya

Pakistan'da Muson Felaketi! Ölü Sayısı 300'e DayandıPakistan'da Muson Felaketi! Ölü Sayısı 300'e DayandıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
sel Pakistan
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Mark Zuckerberg Komşularının Kabusu Oldu! Bitmek Bilmeyen İnşaatlar, Yüksek Sesli Partiler, Yer Altı Sığınağı... Zuckerberg Komşularının Kabusu Oldu
Konutta Yeni Dönem Resmen Başlıyor! 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı: Artık O Daireler İnşa Edilebilecek Konutta Yeni Dönem, 8 Yıl Sonra Yasak Kalktı
Almanya'da Marx'ın 'Hayaleti' Yargılandı... Masch'a Beraat! Almanya'da Marx'ın 'Hayaleti' Yargılandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı! Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Alaska Zirvesi’nden Sonra Harekete Geçti… Sadece 5 Gün Kaldı Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Sadece 5 Gün Kaldı