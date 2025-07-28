Pakistan’ı 1 Aydır Esir Alan Felaket! 32 Günde 281 Ölü, 676 Yaralı! Yeni Felaket İçin Alarm Verildi

Pakistan’da muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kayması felaketlerinde 32 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e, yaralı sayısı ise 676’ya yükseldi. Öte yandan ülkede yeni bir muson yağışı dalgası beklendiği uyarısı yapıldı.

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Pakistan’ı 1 Aydır Esir Alan Felaket! 32 Günde 281 Ölü, 676 Yaralı! Yeni Felaket İçin Alarm Verildi
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Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi.

Pakistan’ı 1 Aydır Esir Alan Felaket! 32 Günde 281 Ölü, 676 Yaralı! Yeni Felaket İçin Alarm Verildi - Resim : 1

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) son 24 saat içinde 8 ölümün bildirildiğini, 32 günde toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 281’e, yaralı sayısının ise 676’ya yükseldiğini açıkladı.

514 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, yağışların en çok etkilediği Pencap eyaletinde, 151 kişinin öldüğü ve 514 kişinin yaralandığı belirtildi. Şu ifadelere yer verildi: Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 70 ölüm ile 80 yaralanma, Sindh eyaletinde 25 ölüm ile 40 yaralanma, Belucistan eyaletinde 20 ölüm ile 4 yaralanma, Gilgit-Baltistan'da 5 ölüm, İslamabad Başkent Bölgesi'nde 8 ölüm ile 3 yaralanma, Azad Keşmir'de ise 2 ölüm kayda geçti.

Pakistan’ı 1 Aydır Esir Alan Felaket! 32 Günde 281 Ölü, 676 Yaralı! Yeni Felaket İçin Alarm Verildi - Resim : 2

Hayatını kaybedenlerin 131’inin, yaralananların da 216’sının çocuk olduğu belirtildi. Öte yandan Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) tarafından yapılan açıklamada, bugün ile 31 Temmuz tarihleri arasında yeni bir muson yağışı dalgası beklendiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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