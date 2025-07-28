Almanya'da Tren Faciası! Raydan Çıktı: 3 Ölü, 41 Yaralı

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Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletine bağlı Riedlingen kenti yakınlarında dün akşam saatlerinde bir yolcu treni raydan çıktı. Sigmaringen-Ulm seferini yapan Deutsche Bahn’a ait bölgesel ekspres trende yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu. Kaza, Zwiefaltendorf ile Munderkingen arasındaki ormanlık bir bölgede meydana geldi ve en az iki vagon raydan çıktı. Kazada, trenin makinisti, bir diğer Deutsche Bahn çalışanı ve bir yolcu hayatını kaybetti; 41 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 25’inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, kurtarma ekibi ve polis sevk edildi. Kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ederken, yaralılar ambulanslar ve helikopterlerle Ulm Üniversite Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere taşındı. Ulm Üniversite Hastanesi Travma Cerrahisi Bölüm Başkanı Florian Gebhard, yaralıların çoğunun şokta olduğunu ve kol-bacak, omurga ve kafa travmaları gibi çeşitli yaralanmalarla hastaneye getirildiğini belirtti.

SORUŞTURMA: TOPRAK KAYMASI ŞÜPHESİ

Polis ve savcılığın ortak açıklamasına göre, kaza öncesi bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, bir kanalizasyon kuyusunun taşmasına ve rayların yanındaki yamaçta bir toprak kaymasına neden olmuş olabilir. Ulm Polisi, “Su, rayların yakınındaki yamaçta bir toprak kaymasını tetikledi ve bu da muhtemelen trenin raydan çıkmasına yol açtı” açıklamasında bulundu. Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bölgede yoğun yağışlar yaşandı, bu nedenle yağmur ve buna bağlı bir toprak kaymasının kaza nedeni olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak soruşturma devam ediyor” dedi. Şu an için kazada dış müdahale olduğuna dair bir bulgu bulunmuyor. Federal Demiryolu Kaza Araştırma Bürosu (BEU), kazanın nedenini detaylı bir şekilde incelemek üzere Bonn’dan uzman ekipler görevlendirdi. Polis, trenin takografının (kara kutu) bulunup bulunmadığını belirlemeye çalışıyor; bu cihaz, kaza öncesi anlara dair kritik bilgiler sağlayabilir.

DEUTSCHE BAHN’DAN AÇIKLAMALAR

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Biberach bölgesindeki tren kazası beni derinden üzdü. Hayatını kaybedenleri anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarıyla yakın temas halindeyim ve kurtarma ekiplerine tüm imkanlarla destek sağlanmasını istedim” dedi. Deutsche Bahn CEO’su Richard Lutz, “Riedlingen’deki ciddi tren kazası hepimizi derinden sarstı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu ve şirketin soruşturma makamlarıyla iş birliği yaptığını belirtti. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da kazayı “trajik bir haber” olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA