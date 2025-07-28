Trump'tan Skandal Açıklama! 'Gazze'de Çocuklar Aç Görünüyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşanan insani krizle alakalı bir soruya "Televizyonda gördüğüm kadarıyla çocuklar çok aç görünüyor. Biz birçok gıda ve büyük miktarda para yardımı yapıyoruz. Kimse de teşekkür etmedi" yanıtını verdi. Her gün onlarca insanın açlıktan öldüğü Gazze için ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama tepki çekti.

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Trump'tan Skandal Açıklama! 'Gazze'de Çocuklar Aç Görünüyor'
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Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıldır aralıksız katliamlar düzenleyen ve bölgeye yardım girişini de engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum eden İsrail'in birinci müttefiki ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başkakanı Keir Starmer ile İskoçya'da bir araya geldi. Orada Gazze'de yaşananlarla alakalı soru alan Trump, skandal söylemlerde bulundu.

'YARDIMLAR İÇİN KİMSE TEŞEKKÜR ETMEDİ'

Kendisine yöneltilen, "Başbakan Netanyahu Gazze'de açlık olmadığını söyledi, katılıyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bilmiyorum, televizyonda gördüğüm kadarıyla çocuklar çok aç görünüyor. Netanyahu'ya 'Belki de farklı bir yol izlemelisin' dedim. Ancak biz birçok gıda ve büyük miktarda para yardımı yapıyoruz. Kimse de teşekkür etmedi" diye yanıt verdi.

'ÖNCELİĞİM İNSANLIK'

Kendisi için "insanlığın öncelikli olduğunu" savunan ABD Başkanı, "Diğer ülkelerin de yardım için adım atması lazım" ifadesini kullandı.

Trump, Hamas'ın rehineleri "kalkan" olarak kullandığını da iddia eden Trump, "Hep söyledim, son 20 rehineye gelindiğinde onları bırakmayacaklar, çünkü bu onlar için kalkan gibi. Adil değil, bu konuda bir şey yapılması gerekecek" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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