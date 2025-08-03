Pakistan'da Muson Felaketi! Ölü Sayısı 300'e Dayandı

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Pakistan'da, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybetti, 715 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, yağış ve selin etkili olduğu bölgelerde toplam bin 676 evin hasar gördüğü, bunların 562'sinin tamamen yıkıldığı kaydedilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden toplam 2 bin 889 kişinin tahliye edildiği ve insani yardım faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA