Mark Zuckerberg Komşularının Kabusu Oldu! Bitmek Bilmeyen İnşaatlar, Yüksek Sesli Partiler, Yer Altı Sığınağı...

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Kaliforniya’daki Palo Alto şehrinin Crescent Park mahallesinde yaptığı emlak yatırımları, bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı. Şimdiye kadar 110 milyon dolar harcayan Zuckerberg, toplamda 11 ev satın aldı. Komşular ise “sessiz ve huzurlu” olan mahallenin yaşam kalitesinin bozulduğunu dile getiriyor.

Mahalle sakinleri, Zuckerberg’in satın aldığı evlerde süregelen inşaat çalışmalarından ve sürekli düzenlenen partilerden şikâyetçi. Gürültü ve trafik yoğunluğunun arttığını belirten bölge halkı, çocukların oyun alanlarının bile inşaat araçlarıyla dolduğunu ifade ediyor.

'YER ALTI SIĞINAĞI' İDDİASI

The New York Times'ın haberine göre, Zuckerberg’in emlak hamleleri yalnızca inşaat ve partilerle sınırlı kalmadı. Bazı komşular, ünlü iş insanının evlerinden birinde yasa dışı şekilde bir okul açıldığını öne sürdü. Ayrıca, bölgede kazılar yapılarak büyük bir yer altı sığınağı inşa edildiği de iddialar arasında. Mahalledeki uzun süreli inşaat faaliyetleri ve gürültü, yerel yönetimin de gündemine taşındı. Yetkililer, şikayetlerin artması üzerine bölgede denetimleri sıklaştırdı. Ancak şu ana kadar Zuckerberg ve ekibine yönelik ciddi bir yaptırım uygulanmadı.

MAHALLELİNİN HUZURU KAÇTI

Komşular, sadece maddi gücüne dayanarak mahallenin dokusunun bozulmasına izin verilmemesi gerektiğini savunuyor. Bazı sakinler, mülklerin tek bir kişi tarafından topluca satın alınmasının haksız rekabet oluşturduğunu ve bölge değerlerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Yıllarca burada oturmuş olan komşularının birçoğu da taşınmak zorunda kaldığını belirten mahalleli, bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.

Zuckerberg ise şimdiye kadar bu iddialar ve şikayetler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Mahalle sakinleri, yetkililerden daha sıkı denetim ve kuralların uygulanmasını talep ederken, Crescent Park’ta huzursuzluk her geçen gün büyüyor.

Kaynak: Haber Merkezi