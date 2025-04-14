Whatsapp ve Instagram Satılabilir! Zuckerberg'in O Sözleri Kanıt Oldu, Dava Bugün Başlıyor

Sosyal medya devi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in başı Federal Ticaret Komisyonu'nun açtığı antitröst davası ile belada. Rekabeti ortadan kaldırmakla suçlanan Zuckerberg, davayı kaybetmesi durumunda Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.

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Whatsapp ve Instagram Satılabilir! Zuckerberg'in O Sözleri Kanıt Oldu, Dava Bugün Başlıyor

ABD’de sosyal medya devi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg’e karşı açılan antitröst davası bugün görüşecek. ABD’nin başkenti Washington’da görülecek davada Meta, ABD rekabet ve tüketici gözlem kurumu tarafından tekelcilikle suçlanıyor.

Dev şirket, Facebook’un sahibiylen 2012’de Insragram’ı 2014’te ise WhatsApp’ı satın almıştı. Meta’nın bu satın alımları ‘rekabeti ortadan kaldırmak’ olarak yorumlanmıştı.

Whatsapp ve Instagram Satılabilir! Zuckerberg'in O Sözleri Kanıt Oldu, Dava Bugün Başlıyor - Resim : 1

Federal Ticaret Komisyonu’nun açtığı davayı kazanması durumunda, Zuckerberg, hem Instagram’ı hem de WhatsApp’ı satmak zorunda kalabilir.

Zuckerberg’in Instagram’ı satın alırken söylediği "Rekabet etmek yerine satın almak daha iyi" sözleri de kanıt sayıldı.

Zuckerberg de davanın düşmesi için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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