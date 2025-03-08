WhatsApp, Messenger, Facebook Derken Rakip Çatlatan Özellik Instagram'a da Geliyor!

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Şirket yetkilileri, Topluluk Sohbeti özelliğinin şu an için yalnızca dahili bir prototip olduğunu ve geniş çaplı bir test sürecine henüz başlanmadığını ifade etti. Ancak, WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi platformlara benzer özellikler ekleyen Meta’nın, Instagram’a da bu yeniliği getirmesi sürpriz olmayacak.