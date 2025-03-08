WhatsApp, Messenger, Facebook Derken Rakip Çatlatan Özellik Instagram'a da Geliyor!
Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. “Topluluk Sohbeti” adı verilen bu özellik, aynı ilgi alanlarına sahip kişilerin bir araya gelerek grup sohbetleri oluşturmasına olanak tanıyacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, Instagram’ın yeni özelliği en fazla 250 kişilik gruplara ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, belirli bir konu çerçevesinde sohbet başlatabilecek ve gruba kimlerin katılabileceğini kontrol edebilecek.
HERKES DAHİL OLABİLECEK
Bu yenilik, Instagram’ın mevcut "Yayın Kanalları" özelliğinden farklı olarak çift yönlü iletişim imkanı sunacak. Yayın Kanalları’nda içerik üreticileri yalnızca takipçilerine tek taraflı mesaj gönderebilirken, Topluluk Sohbeti’ne katılan herkes sohbete dahil olabilecek. Grup yöneticileri ise mesajları silme veya üyeleri çıkarma yetkisine sahip olacak.
İÇERİK DENETİMİ DEVREYE GİRECEK
Meta, sohbet gruplarının belirli topluluk kurallarına tabi olacağını belirtiyor. Bu sayede platform, yanlış bilgi yayılmasını veya zararlı içeriklerin paylaşılmasını önlemek için denetleme mekanizmalarını devreye sokacak.
NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?
Şirket yetkilileri, Topluluk Sohbeti özelliğinin şu an için yalnızca dahili bir prototip olduğunu ve geniş çaplı bir test sürecine henüz başlanmadığını ifade etti. Ancak, WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi platformlara benzer özellikler ekleyen Meta’nın, Instagram’a da bu yeniliği getirmesi sürpriz olmayacak.