Instagram'dan Gençlere Şok! Bu Özellik Artık Onlara Yasak

Sosyal medya devi Instagram’dan 16 yaşın altındaki çocukların uygulamayı kullanımıyla ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Platformdan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı kaydedildi.

Instagram’ın çatı şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri duyurdu. Platformun açıklamasında, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bilgilerine yer verildi.

Söz konusu özelliğin Facebook ve Messenger'a da genişletileceğinin işareti verildi. İlgili uygulama, Eylül 2024'te tanıtılmıştı.

Kaynak: AA