Avrupa ve Türkiye'de Bir İlk! Yapay Zeka Ameliyata Girdi

Kayseri’de yaşayan Özkan, kalçasındaki sorun nedeniyle birçok hastaneye gitti ve son olarak Adana Acıbadem Ortopedi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, Özkan’a kalça protezi ameliyatı yapılmasına karar verildi. Prof. Dr. Emre Toğrul tarafından gerçekleştirilen ameliyat, ROSA robotik cerrahi asistanı desteğiyle Avrupa ve Türkiye’de ilk kez uygulandı.

Ameliyat sonrası büyük bir iyileşme yaşayan Özkan, "Ameliyattan 3 saat sonra ayağa kalkıp yürüdüm. Çok uzun zamandır ağrılar nedeniyle yürümekte zorlanıyordum. Şu anda çok iyiyim ve inşallah daha da iyi olacağım" dedi.

HASTALARIN İYİLEŞME SÜRECİ KISALIYOR

Prof. Dr. Emre Toğrul, ameliyat hakkında bilgi verirken, ROSA robotik cerrahisinin önemli faydalar sunduğunu belirtti. Geleneksel yöntemlere göre, robotik cerrahinin hastaların daha hızlı iyileşmesini sağladığını ve günlük hayata daha çabuk dönmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Robot, cerrahın kullandığı aparatlar ile bağlanarak, anlık verilerle cerraha yönlendirme yapabiliyor. Bu sayede cerrah, potansiyel hataları daha hızlı fark edip, ameliyatın gidişatını anında değiştirebiliyor. Prof. Dr. Toğrul, "Yapay zekanın sunduğu bu imkanlar, cerrahların işlerini daha verimli hale getiriyor ve hastalar da olumlu sonuçları daha hızlı bir şekilde yaşıyor" diye ekledi.

GELECEKTE YAYGINLAŞACAK

Prof. Dr. Toğrul, ROSA robotik asistanının Avrupa ve Türkiye’de ilk kez Adana’da kullanılmış olmasının önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Sağlık alanında yapay zekanın hızla geliştiğini belirten Toğrul, "15-20 yıl içinde her ameliyat robot destekli yapılabilir" şeklinde öngörülerde bulundu.

Kaynak: İHA