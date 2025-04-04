Erişim Engeline Yeni Düzenleme: Facebook, Instagram, X, YouTube... 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Oluyor

Hazırlanan taslağa göre, META, X (eski adıyla Twitter), YouTube gibi büyük sosyal medya platformları Türkiye’de faaliyet gösterebilmek için bir anonim ya da limited şirket kurmak zorunda olacak. Bu şirketler, yetkilendirme almak ve faaliyet göstermek için BTK'ya başvuracak. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcı olarak tanımlanan bu platformlar, Türkiye'deki operasyonlarını mevzuata uygun şekilde sürdürmek zorunda kalacak.

ERİŞİM ENGELLEMELERİ İÇİN YENİ YETKİ

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, yeni düzenleme, ayrıca erişim engellemelerine dair de önemli bir değişiklik getirecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren BTK, şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilecek. Bu engellemeler, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı gibi kamu yararı gerekleri doğrultusunda yapılacak.

30 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA KESİLECEK

Kurallara uymayan sosyal medya şirketlerine uygulanacak cezalar da belirlendi. Yetkilendirme almadan hizmet sunan şirketler için 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında ceza kesilecek. 6 ay içinde yetkilendirme almayan şirketlerin bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılacak ve 3 ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak. Ayrıca, belirli şartlar altında üç yıl boyunca yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

Kaynak: Ekonomim