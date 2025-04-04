Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı? İşte Fiyatlar

Altında ani haraketlilik devam ediyor. Haftanın son gününe altın düşüşle başladı. Peki, 4 Nisan Cuma 2025 altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı? İşte Fiyatlar

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamasına başlayacaklarını açıkladı. Altın bunun üzerine rekor üstüne rekor kırdı. Ancak haftanın son gününde yatırımcılar biraz üzüldü.

Ons altındaki yükseliş euro/dolar paritesindeki güçlenme nedeniyle yerini düşüşe bıraktı. Altın fiyatları 3 bin 100 dolara kadar geriledi.

Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı? İşte Fiyatlar - Resim : 1

4 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde seyrediyor:​

Gram Altın: Alış fiyatı 3.786 TL, satış fiyatı 3.787 TL

Çeyrek Altın: Alış fiyatı 6.265 TL, satış fiyatı 6.377 TL

Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı? İşte Fiyatlar - Resim : 2

Yarım Altın: Alış fiyatı 12.571 TL, satış fiyatı 12.686 TL

Tam Altın: Alış fiyatı 24.983 TL, satış fiyatı 25.274 TL

Cumhuriyet Altını: Alış fiyatı 25.287 TL, satış fiyatı 25.299 TL

Dolarda İbre Yukarıyı GösteriyorDolarda İbre Yukarıyı GösteriyorEkonomi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya ÇıktıSGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Dolar Çeyrek Altın
İki Dev Şirket 'TikTok' İçin Rakip Oldu İki Dev Şirket 'TikTok' İçin Rakip Oldu
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Tereyağında Yeni Düzenleme: 1 Eylül'den İtibaren Zorunlu Olacak Tereyağında Yeni Düzenleme: 1 Eylül'den İtibaren Zorunlu Olacak
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Listedeki Sırası Şaşırttı Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu Ülkeler Açıklandı
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!
Hatay Antakya'da Korkutan Deprem Hatay Antakya'da Korkutan Deprem
CHP'de Gözler Kurultaya Çevrildi: Ekrem İmamoğlu Cephesi Ne Yapacak? CHP'de Gözler Kurultaya Çevrildi: Ekrem İmamoğlu Cephesi Ne Yapacak?
Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor