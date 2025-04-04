Altın Haftanın Son Gününe Nasıl Başladı? İşte Fiyatlar

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamasına başlayacaklarını açıkladı. Altın bunun üzerine rekor üstüne rekor kırdı. Ancak haftanın son gününde yatırımcılar biraz üzüldü.

Ons altındaki yükseliş euro/dolar paritesindeki güçlenme nedeniyle yerini düşüşe bıraktı. Altın fiyatları 3 bin 100 dolara kadar geriledi.

4 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde seyrediyor:​

Gram Altın: Alış fiyatı 3.786 TL, satış fiyatı 3.787 TL

Çeyrek Altın: Alış fiyatı 6.265 TL, satış fiyatı 6.377 TL

Yarım Altın: Alış fiyatı 12.571 TL, satış fiyatı 12.686 TL

Tam Altın: Alış fiyatı 24.983 TL, satış fiyatı 25.274 TL

Cumhuriyet Altını: Alış fiyatı 25.287 TL, satış fiyatı 25.299 TL

Kaynak: Haber Merkezi