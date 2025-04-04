İki Dev Şirket 'TikTok' İçin Rakip Oldu
Cinsel içerikli paylaşım platformu OnlyFans'in kurucusu Tim Stokely'nin, kripto para kuruluşu Hbar Foundation ile ortaklık kurarak TikTok'un ABD'deki operasyonlarını yönetmek için teklif verdiği ortaya çıktı. Amazon da geçtiğimiz Çarşamba günü, bir teklif sunmuştu. Böylece iki dev şirket, TikTok için rakip oldu.
Stokely’nin teklifi, Zoop adlı yeni şirketi aracılığıyla yaptığı belirtilirken, şirketin kurucu ortaklarından RJ Phillips, bu teklifin yalnızca sahiplik değişimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda içerik üreticileri ve topluluklar için doğrudan fayda sağlayacak yeni bir düzen yaratmayı hedeflediğini söyledi.
AMAZON DA TALİP
Öte yandan, Amazon da Çarşamba günü son dakika bir teklif sunarak TikTok'un ABD operasyonlarına talip olduğunu duyurdu.
ABD yönetimi, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un 5 Nisan’a kadar satılmasını şart koşmuştu. Bu süre içinde satılmadığı takdirde, platformun ülkede yasaklanacağı belirtilmişti.
Daha önce kısa bir süreliğine yasaklanan TikTok, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle yeniden açılmıştı. Ancak yetkililer, TikTok’un ABD'li kullanıcıların verilerini izinsiz şekilde Çin’e aktardığını öne sürerek platforma yönelik güvenlik endişelerini dile getirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi