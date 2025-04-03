SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, mart ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,46 arttı. Ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında ise yüzde 2,27 artış kaydedilen enflasyon, üç aylık toplamda yüzde 10,05’lik bir fark oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi.
Erdursun, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin maaşlarına Temmuz ayında yüzde 15 oranında bir artış yapılacağını öngördü.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12 ZAM
Özgür Erdursun, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammı ise yüzde 12 civarında tahmin etti.
Bu tahmin, toplu sözleşme sürecindeki gelişmelerle şekillenecek. Erdursun, enflasyon farklarının yanı sıra toplu sözleşme hükümlerinin de etkili olacağını belirtti.