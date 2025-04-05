Bu Akımı Yapmayan Kalmadı Ama... Yapay Zekada Büyük Risk

Son dönemde sosyal medyada yapay zekayla hazırlanmış ‘Simpson’ ve ‘Ghibli’ temalı akımlar gündemde. Ancak bu bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı'nın sorularını yanıtlayan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka uygulamalarına fotoğraf yüklemenin, yüz tanıma verilerinin toplanması açısından risk taşıdığına dikkat çekti. "Kullanıcılar, eğlenceli içerikler oluşturduklarını düşünürken aslında biyometrik verilerini farkında olmadan paylaşıyor olabilirler” diyen Kırık, toplanan verilerin kimlik doğrulama sistemlerini aşmak, deepfake teknolojileriyle sahte videolar üretmek veya dolandırıcılık amaçlı kullanılabileceğini söyledi. Bu tür uygulamaları kullananlara seslenen Kırık, "Net yüz görüntülerini paylaşmaktan kaçınmaları gerekiyor.” dedi.

Kişisel bilgilerin de yapay zekayla sohbet ederken asla verilmemesi gerektiğini belirten Kırık, “Özellikle ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon numarası gibi veriler, sahte hesap açmak veya finansal işlemler gerçekleştirmek için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Bu tür bilgilerin yasa dışı şekilde satışa sunulması veya bir veri sızıntısı sonucunda ifşa edilmesi, uzun vadede büyük sorunlar yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet