Tam 18 Saatte Zengin Olup Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor

KİMSE GERÇEĞİNDEN AYIRT EDEMİYOR

Chloe Khan, dijital kopyasının zaman zaman kendisini bile şaşırttığını söyledi. Khan "Yapay zekanın ürettiği bazı fotoğraflara bakıp gerçekten o karede ben mi vardım, yoksa tamamen dijital mi bilemiyorum. O benim yansımam gibi" ifadelerini kullandı.

Geleneksel şöhretin ötesine geçerek dijital bir varlıkla yeniden doğan Chloe Khan’ın hikayesi, yapay zekanın artık sadece teknoloji değil, aynı zamanda büyük bir gelir kapısı haline geldiğini de gözler önüne serdi.