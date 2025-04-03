Tam 18 Saatte Zengin Olup Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor
İngiliz model Chloe Khan, yapay zeka ile oluşturduğu dijital ikizi sayesinde tam 18 saatte yaklaşık 10 milyon TL kazandı. Kısa sürede zengin olup köşeyi dönen Khan'ın dijital ikiziyle arasındaki benzerlik annesini bile şaşkına çevirdi.
İngiltere'de yaşayan televizyon yıldızı ve model Chloe Khan, dijital dünyada çığır açan bir projeyle kısa sürede servet elde etti. Kendi yapay zeka klonunu oluşturan Khan, bu dijital ikizi sayesinde yalnızca 18 saatte yaklaşık 10 milyon TL (200 bin sterlin) kazanç sağladı.
18 SAATTE SERVET KAZANDI
Yapay zeka destekli bu sanal versiyon, Chloe'nin ses tonu, konuşma tarzı ve hatta kişisel tepkilerini birebir yansıttı. Ünlü isim, bu kadar kısa sürede büyük bir gelir elde etmeyi beklemediğini belirterek, "İlk paylaşımımdan 18 saat sonra 200 bin sterlinlik bir satış oldu. Gerçekten inanılmaz" dedi.
ANNESİ BİLE GÖZLERİNE İNANAMADI
Khan’ın annesi de yapay zeka klonunun doğallığına şaşıranlar arasında. Ünlü model, annesinin bu dijital ikizle yaptığı bir konuşma sonrası tedirgin olduğunu anlattı. Khan, "Ona bir soru sorduğumda verdiği cevaplar, birebir benim ağzımdan çıkacak türdendi. Annem, 'Bu bir stalker gibi, beyninin içine girmiş sanki' dedi." açıklamasında bulundu.
KİMSE GERÇEĞİNDEN AYIRT EDEMİYOR
Chloe Khan, dijital kopyasının zaman zaman kendisini bile şaşırttığını söyledi. Khan "Yapay zekanın ürettiği bazı fotoğraflara bakıp gerçekten o karede ben mi vardım, yoksa tamamen dijital mi bilemiyorum. O benim yansımam gibi" ifadelerini kullandı.
Geleneksel şöhretin ötesine geçerek dijital bir varlıkla yeniden doğan Chloe Khan’ın hikayesi, yapay zekanın artık sadece teknoloji değil, aynı zamanda büyük bir gelir kapısı haline geldiğini de gözler önüne serdi.